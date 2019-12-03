Німеччина підозрює російську владу в причетності до вбивства в Берліні – ЗМІ

Німецьке слідство підозрює владу Росії в причетності до вбивства 23 серпня в Берліні громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, повідомляють німецькі ЗМІ.

Як пише Der Spiegel, прокуратура Німеччини, яка підозрює російські державні відомства в скоєнні злочину, має перебрати на себе розслідування справи «у найближчі дні».

Інші німецькі ЗМІ й агентство Reuters також пишуть, що прокуратура приєднається до розслідування цього тижня.

«Ми маємо докази того, що за вбивством стоїть іноземна розвідувальна агенція», – повідомляє агентство Reuters з посиланням на німецькі юридичні джерела.

Громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня в центрі Берліну з пістолета з глушником. Підозрюваний був затриманий, проте його особу офіційно не встановили. Розслідувачі повідомляли, що це росіянин із підробленим паспортом на ім’я Вадима Соколова.

Розслідувальна група Bellingcat 3 грудня повідомила, що встановила справжнє ім’я підозрюваного: це 54-річний Вадим Красиков, у 2014 році оголошений Росією в міжнародний розшук у справі про інше вбивство 2013 року.

За даними розслідувачів, через рік, у 2015-му ім’я Красикова було зняте з розшуку і, судячи з його авіапересування Росією й іншими країнами, Москва вже його не розшукувала у справі про вбивство. При цьому, як пише Bellingcat, дані про Красикова зникли з російських баз даних. Все це, за словами розслідувачів, підтверджує їхній попередній висновок про те, що вбивство в Берліні було «спонсорованим державою актом».

Хангошвілі – уродженець Грузії, який під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів сепаратистів, які воювали проти російських військ. Згодом він співпрацював зі спецслужбами Грузії. Після замаху на його життя в Тбілісі він попросив притулку в Німеччині, однак був убитий до результатів розгляду заявки.