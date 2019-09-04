Поліція Німеччини шукає свідків убивства, до якого може бути причетна російська розвідка

Поліція в столиці Німеччини попросила про допомогу громадськості в розслідуванні вбивства, яке пов’язують із російською розвідкою.

Підрозділ із питань убивств берлінської поліції 3 вересня закликав усіх свідків, які, можливо, бачили 49-річного росіянина, підозрюваного в убивстві 23 серпня громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Зокрема, в поліції хочуть отримати інформацію про перебування підозрюваного до вбивства, про людей, які його знають, і про велосипед й електроскутер, якими він користувався. Правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного і двох транспортних засобів.

Підозрюваного заарештували незабаром після вбивства. Його затримали тоді, коли він заходив до натовпу туристів, а перед цим скинув у річку Шпрее електричний скутер, перуку, яку він використовував, і поліетиленовий пакет зі зброєю для вбивства.

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Німецька влада назвала лише громадянство підозрюваного (російське) і не виключила політичного мотиву вбивства.

23 серпня в центрі Берліна вбили громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Він був застрелений із пістолета з глушником чоловіком у перуці. Поліція затримала за підозрою у вбивстві 49-річного росіянина.

За даними розслідування «Шпігеля» і Bellingcat, підозрюваний в’їхав на територію Євросоюзу за новим паспортом, виданим в липні 2019 року. Журналістам не вдалося виявити людини з ім’ям, прізвищем і датою народження, зазначеними в паспорті, у жодній із російських баз даних, що дозволило їм припустити, що документ – підроблений.

У тому числі його немає в базі даних системи «Роспаспорт», що повинно було привести до його затримання на кордоні. Розслідувачі допускають, що паспорт могли видалити з бази, що може вказувати на зв’язок підозрюваного у вбивстві зі спецслужбами Росії.

Розслідувачі називають ім’я, яке використовував підозрюваний – Вадим Андрійович Соколов.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув твердження про причетність російського уряду до вбивства.

Загиблий Зелімхан Хангошвілі воював у другій Чеченські війні в 1999-2002 роках проти російських сил. 2016 року він просив притулку в Німеччині, заявляючи, що втікає від низки замахів на його вбивство.

Знайомі Хангошвілі кажуть, що й не сумніваються в замовності вбивства – адже загиблий був командиром бойового загону в Чечні на початку 2000-х років. Дехто критикує владу Німеччини за те, що притулку йому так і не надали.