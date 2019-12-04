Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії через убивство в Берліні

Німеччина оголосила двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон-ґрата і вислала їх із країни у зв’язку зі справою про вбивство громадянина Грузії в німецькій столиці.

За даними німецьких ЗМІ, на думку федеральної прокуратури Німеччини, до злочину причетна російська влада. МЗС Німеччини уточнив, що вживе нових заходів, якщо Москва не буде співпрацювати в розслідуванні вбивства.

«Цим кроком федеральний уряд реагує на той факт, що російська влада, незважаючи на неодноразові високопоставлені і наполегливі прохання, не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства», – заявили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Німецькі та міжнародні ЗМІ напередодні повідомили, що прокуратура Німеччини, яка підозрює російські державні відомства в скоєнні злочину, має перебрати на себе розслідування справи «у найближчі дні».

Німецькі ЗМІ провели паралелі між вбивством Хангошвілі й отруєнням у 2018 році у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Росія заперечує причетність держави до обох інцидентів.

«Яке це має відношення до російської влади?», – заявив 4 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Це абсолютно необґрунтовані припущення. Німецькі ЗМІ роздувають це питання», – додав він.

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі вбили в Берліні 23 серпня. Під час другої чеченської війни він був командиром одного з підрозділів, які боролися проти російських військ. Згодом він співпрацював зі спецслужбами Грузії. Після замаху на його життя в Тбілісі він попросив притулку в Німеччині, однак був убитий до результатів розгляду заявки.

Поліція Німеччини затримала підозрюваного на місці вбивства. При ньому був підроблений закордонний паспорт на ім’я Вадима Соколова. Документ він отримав за тиждень до виїзду за кордон.

Розслідувальна група Bellingcat вважає, що підозрюваний – це росіянин Вадим Красиков. У 2014 році він був оголошений Росією в міжнародний розшук у справі про вбивство підприємця. Але через пів року розшук зупинили. При цьому, як пише Bellingcat, дані про Красикова зникли з російських баз даних. Все це, за словами розслідувачів, підтверджує їхній попередній висновок про те, що вбивство в Берліні було «спонсорованим державою актом».