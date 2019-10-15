ЄС продовжив санкції проти Росії і Сирії через застосування хімічної зброї

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити до 16 жовтня 2020 року режим санкцій, запроваджених на початку 2019 року за застосування хімічної зброї. Обмеження, які передбачають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів, діють щодо дев’яти осіб: п’ятьох сирійців і чотирьох росіян.

Серед останніх значаться керівник Головного управління Генштабу Росії (колишнє ГРУ) Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв, а також Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Останні внесені в список і під іменами «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова».

Влада ЄС вважає їх офіцерами ГРУ, причетними до організації замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію у британському місті Солсбері.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні минулого року. Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів речовиною «Новачок» і назвала імена підозрюваних, які в’їжджали до Великої Британії за документами на ім’я «Руслана Боширова» й «Олександра Петрова».

Москва звинувачення заперечує.

Скрипалі відновилися після нападу, але через контакт із залишками отрути громадянка Великої Британії Дон Стерджес померла в червні 2018 року, а її партнер Чарлі Роулі має значні проблеми зі здоров’ям.

США також запровадили санкції проти Росії через отруєння Скрипалів.

Санкції продовжені також щодо п’ятьох громадян Сирії й однієї сирійської юридичної особи, які, як стверджується, несуть відповідальність за використання хімічної зброї.