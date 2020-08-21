Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США

Колишній віцепрезидент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на посаду президента США.

«Це велика честь для мене, я приймаю пропозицію балотуватися в президенти Сполучених Штатів», – заявив Байден на конвенції партії.

У своєму виступі перед делегатами конвенції він звинуватив чинного американського президента Дональда Трампа в тому, що його політика призвела до роз’єднання населення, появи страху, зростання агресії, в результаті Америка «занурилася в пітьму».

За словами Байдена, в країні спостерігається зростання безробіття, збідніння основної частини населення при збагаченні олігархів. На його думку, Трамп дезорганізував систему охорони здоров’я, що призвело до поширення в країні коронавірусної інфекції.

«Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені пост президента, я буду спиратися на найкращих з нас, а не на найгірших», – сказав кандидат у президенти.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Суперником Байдена буде чинний президент США Дональд Трамп, якого підтримує Республіканська партія.