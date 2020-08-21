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21 серпня 2020, Київ 10:58
Новини | Міжнародні

Байден офіційно став кандидатом на посаду президента США

Виступ Джо Байдена на з'їзді Демократичної партії США, 20 серпня 2020 року

Колишній віцепрезидент США Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на посаду президента США.

«Це велика честь для мене, я приймаю пропозицію балотуватися в президенти Сполучених Штатів», – заявив Байден на конвенції партії.

У своєму виступі перед делегатами конвенції він звинуватив чинного американського президента Дональда Трампа в тому, що його політика призвела до роз’єднання населення, появи страху, зростання агресії, в результаті Америка «занурилася в пітьму».

За словами Байдена, в країні спостерігається зростання безробіття, збідніння основної частини населення при збагаченні олігархів. На його думку, Трамп дезорганізував систему охорони здоров’я, що призвело до поширення в країні коронавірусної інфекції.

«Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені пост президента, я буду спиратися на найкращих з нас, а не на найгірших», – сказав кандидат у президенти.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Суперником Байдена буде чинний президент США Дональд Трамп, якого підтримує Республіканська партія.

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