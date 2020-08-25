COVID-19 може перешкодити похилим співробітникам виборчих кампаній надавати допомогу під час виборів
Декотрі літні американці, які зазвичай добровільно працюють на виборчих дільницях, кажуть, що цього року вони залишаться вдома через ризик зараження COVID-19. Люди похилого віку є найбільш вразливими для коронавірусу, і це, ймовірно, позначиться на листопадових виборах – йдеться не тільки про явку, але й про самі виборчі дільниці, оскільки їхня діяльність залежать від роботи волонтерів. (Відео: VOA, Валентина Васильєва, Анна Райс)
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