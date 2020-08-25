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25 серпня 2020, Київ 09:31
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COVID-19 може перешкодити похилим співробітникам виборчих кампаній надавати допомогу під час виборів

COVID-19 може перешкодити похилим співробітникам виборчих кампаній надавати допомогу під час виборів
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COVID-19 може перешкодити похилим співробітникам виборчих кампаній надавати допомогу під час виборів

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Декотрі літні американці, які зазвичай добровільно працюють на виборчих дільницях, кажуть, що цього року вони залишаться вдома через ризик зараження COVID-19. Люди похилого віку є найбільш вразливими для коронавірусу, і це, ймовірно, позначиться на листопадових виборах – йдеться не тільки про явку, але й про самі виборчі дільниці, оскільки їхня діяльність залежать від роботи волонтерів. (Відео: VOA, Валентина Васильєва, Анна Райс)

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