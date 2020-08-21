Приймаючи номінацію у кандидати в президенти Байден клянеться об'єднати американців, боротися з вірусом і уникати диктаторів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно прийняв пропозицію від Демократичної партії бути кандидатом на президента. Він змагатиметься з Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Промова Байдена під час номінації 20 серпня була зосереджена головним чином на об'єднанні країни в боротьбі з коронавірусом та масовому економічному спаді, що супроводжував пандемію. У промові було викладено лише декілька деталей щодо його бачення зовнішньої політики, але Байден наголосив, що буде тісно співпрацювати з союзниками, додавши, що «дні дружби з диктаторами пройшли». (Reuters)