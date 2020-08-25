Республіканська партія США повторно висунула Трампа кандидатом у президенти

Президент США Дональд Трамп виступив під час першого дня з‘їзду Республіканської партії, який почався у понеділок, порушивши традицію звернень номінанта у кандидати в президенти лише в останній день з‘їзду партії. У відео, що транслювались під час з’їзду, Трамп звернувся до медпрацівників та пацієнтів, які видужали від COVID–19, зазначивши: «Ви – надзвичайні! – І додавши – Ми мусимо подолати цей китайський вірус».

Трамп також привітав американців, яких раніше утримували у в’язницях за кордоном і які були звільнені завдяки дипломатичним зусиллям США. Майкл Уайт, якого два роки утримували в Ірані, сказав американському президентові: «Ви могли звільнити мене із в‘язниці. Це дивовижно», – пише «Голос Америки».

Більш ніж десяток промовців, які виступали під час першого дня з‘їзду, наголосили на успіхах адміністрації Трампа в подоланні COVID-19, стимулюванні економіки, відповіді на протести всередині країни, та інших сферах, політику адміністрації в яких Демократична партія різко критикувала впродовж свого з’їзду минулого тижня.

В своїй промові старший син президента Дональд Трамп молодший виступив із різкою критикою опонента свого батька, колишнього віце-президента США Джо Байдена. Він назвав демократів партією «бунтів, мародерства та вандалізму», звертаючись до насильницьких акцій, що подекуди супроводжували протести проти расової нерівності та свавілля поліції.

«Америка Трампа є територією можливостей», – зауважив Трамп молодший.

В своєму виступі колишня губернатор Південної Кароліни Нікі Гейлі розкритикувала Байдена за його плани в економіці, а також за його, буцімто, прихильність до соціалістичних лівих ідей.

Сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни заявив: «Підтримуючи республіканців, ви даєте найкращий шанс перетворити [Американську мрію] на реальність».

До президентських виборів залишилось 10 тижнів, і опитування показують, що підтримка Байдена в середньому є більшою, ніж підтримка Трампа, на 7,9 відсоткових пункта, згідно до агрегованої інформації опитувань на сайті Real Clear Politics.

Раніше того ж дня делегати з‘їзду підтримали висунення Трампа та віце-президента Майка Пенса для участі в президентських перегонах, відповідно, на посаду президента та віце-президента.

У своїй заяві Трамп подякував з’їзду, а також ще раз наголосив на своїх звинуваченнях проти Демократичної партії у спробах «вкрасти вибори», зловживаючи системою голосування поштою. «Уявіть, що вони не відправлять [бюлетені] своїм сусідам-республіканцям».

Того ж дня голова американської поштової служби Луїс Де Джой виступив перед американськими законодавцями і запевнив їх, що організація голосування поштою і захист від зловживань є його найбільшим пріоритетом.

План з‘їзду, що триватиме до кінця тижня, включає виступи політичних лідерів та «звичайних американців, чиї історії сповнені надії та патріотизму», – йдеться в повідомленні організаторів.

На відміну від з’їзду демократів, на якому виступили колишні президенти-демократи та кандидати від партії минулих років, на з‘їзді республіканців не планують виступати колишній президент-республіканець Джордж Буш, або Мітт Ромні, якого партія висувала кандидатом у президенти в 2012 році.

У понеділок, першого дня з’їзду республіканців, демократи оголосили ініціативу «Республіканці за Байдена», щоб долучити республіканців до підтримки їхнього кандидата. Більш ніж два десятки колишніх законодавців від Республіканської партії заявили про свою підтримку Байдена і приєднались до ініціативи.

E той час, як з’їзд Демократичної партії відбувався повністю в режимі онлайн, республіканці поєднують очні та онлайн-події. Для очних подій діють протиепідемічні правила, щоб не допустити поширення COVID-19. Делегати також носитимуть пристрої, що дозволять відстежити – з ким вони контактували.

Через пандемію кількість учасників з‘їзду значно обмежена – 336 делегатів, замість традиційних двох із половиною тисяч. Кожен штат та територію США представляють по шість учасників з’їзду.