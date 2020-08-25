Кандидат у президенти США Байден привітав Україну з Днем Незалежності

Кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент країни Джо Байден привітав Україну з Днем Незалежності.

«Сьогодні я приєднуюся до українців і американців українського походження у святкуванні 29-ї річниці незалежності України, хоча це свято є гірким нагадуванням про тяжке становище українців, що живуть в умовах незаконної російської окупації у Криму і на сході України. Як сенатор і віцепрезидент я рішуче підтримував постійне прагнення України стати сучасною демократичною європейською державою, у якій всі громадяни можуть жити у мирі і процвітанні», – мовиться у повідомленні.

Байден додав, що протягом шести візитів до України в якості віцепрезидента США він бачив прогрес, якого країна досягнула, а також складнощі останніх шести років, коли українцям доводилося вести бій на два фронти: проти російської агресії та за верховенство права всередині країни.

Байден нагадав, що адміністрація Барака Обами допомагала Україні захищатися від російської агресії, застосовуючи жорсткі санкції, та гуртуючи союзників для фінансової, політичної та військової підтримки Києва.

Байден додав, що у якості президента дасть «зрозуміти Кремлю, що він повинен припинити агресію та окупацію України. А його адміністрація гарантуватиме, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, зокрема і летальну зброю. Водночас, Байден обіцяє, що Вашингтон і надалі закликатиме Україну проводити життєво важливі реформи.

«Разом ми будемо працювати над тим, щоб святкувати День незалежності України як мирної, єдиної, суверенної, демократичної і процвітаючої країни», – зазначив Байден.

Із 29-ю річницею незалежності привітав народ України від імені Сполучених Штатів та американського народу державний секретар США Майк Помпео.

Він наголосив: підтримка «вільної, життєстійкої та демократичної України» з боку США непорушна.

Працівники посольство США в Україні привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».