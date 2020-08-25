Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою – США привітали Україну з Днем Незалежності

Із 29-ю річницею незалежності привітав народ України від імені Сполучених Штатів та американського народу державний секретар США Майк Помпео.

Він наголосив: підтримка «вільної, життєстійкої та демократичної України» з боку США непорушна.

«Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією. Ми солідарні з українцями в уряді й у громадянському суспільстві, які працюють задля просування ключових трансформаційних реформ, що пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права», – йдеться в заяві.

«Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою», – заявив держсекретар США.

Він висловив сподівання на продовження партнерства та співпраці з керівництвом і громадянами України, «які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє».

«Бажаю вам подальшого процвітання та успіхів у наступні роки», – йдеться у заяві.

Раніше із привітальною заявою виступила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Сполучені Штати твердо стоять пліч-о-пліч з нашими українськими партнерами у підтримці суверенітету, територіальної цілісності України, демократії та добробуту», – наголосила вона.