Заступник Помпео приїде до Києва

Заступник державного секретаря США Стівен Біґен приїде із візитом до Києва, повідомляє американське посольство.

«Стівен Біґен відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних і міжнародних питань», – йдеться в повідомленні посольства, оприлюдненому 23 серпня.

27 серпня заступник держсекретаря вирушить до Відня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки й співпраці в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою і правами людини, додали у посольстві.

Раніше повідомляли, що у Вільнюсі Біґен зустрінеться з кандидаткою на виборах президента Білорусі Світланою Тихановською, яка нині вимушено перебуває в столиці Литви. За офіційними повідомленнями американської сторони, зустріч відбудеться на знак участі США у пошуку мирного вирішення конфліктної ситуації після президентських виборів у Білорусі.