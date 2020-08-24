В урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь майже 50 тисяч людей – поліція

Участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в усіх регіонах України взяли близько 48,5 тисяч громадян. Про це повідомили у Національній поліції.

Зазначається, що правоохоронці забезпечили безпеку учасників масових заходів.

«На забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України. Зокрема у столиці, де відбулися найбільш масові заходи, правопорядок забезпечували 4,5 тисячі поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Порушень правопорядку допущено не було», – мовиться у повідомленні.

За інформацією поліції, у Києві у святкових заходах брали участь близько 20 тисяч людей.