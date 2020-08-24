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24 серпня 2020, Київ 18:17
Новини | Суспільство

В «Океані Ельзи» та «Бумбоксі» заявили, що не давали дозволу на використання їх пісень під час концерту до Дня Незалежності

Представники гуртів «Океан Ельзи» та «Бумбокс» заявили, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня незалежності.

Представниця «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко написала у фейсбуці, що група не тільки не дозволяла використовувати їхню пісню, але й до них навіть не зверталися щодо цього.

Продюсер «Бумбоксу» Олексій Согомонов на питання у фейсбуці, чи просили у них дозволу використовувати пісні, відповів: «Ні, звісно, ніхто не питав».

Концерт відбувся під час офіційних заходів зі святкування Дня Незалежності України. Пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а пісню ОЕ «Там, де нас нема» – Вєрка Сердючка у супроводі хору.

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