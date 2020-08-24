У Львові презентували першу частину опери «Ukraine – Terra Incognita», присвяченої Василю Сліпакові

У Львові на День Незалежності митці презентували онлайн першу частину опери «Ukraine – Terra Incognita», присвяченої оперному співакові, Героєві України Василю Сліпакові, який захищав Україну на Донбасі як рядовий боєць із позивним «Міф» і загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року. Опера складається з п’яти частин, і вже можна переглянути і послухати українські пісні з трьох – «Міф роду», «Міф дому», «Міф любові».

В етноопері виконують давні українські ритуальні пісні, рекрутські, козацькі, чумацькі, любовні, колискові. У проєкті залучений сучасний симфонічний оркестр, застосовується відеоарт, створена яскрава сценографія, пошиті спеціальні костюми.

Авторкою ідеї є українська режисерка і співачка Уляна Горбачевська. Пісні виконують також актори театрів і музиканти Микола Береза, режисер театру імені Леся Курбаса, виконавець головної ролі у фільмі «Червоний», Ярослав Федорчук, актор у фільмах «Брама», «Наші котики», Сергій Бадюк, актор у фільмі «Чорний ворон», учасник гурту «Чорноморці», Марко Свіжінський, Денис Іванів, Софія Лешишак, Андріана-Ярослава Саєнко, Катерина Смірнова, Ольга Баландюх.

«Найкращий спосіб подякувати людині – продовжити справу, якою вона жила. Ми хочемо, щоб пам’ять про Василя не потонула у потоках пафосних промов і сліз. Тому робимо вишуканий сучасний музичний проєкт. Робимо так, щоб Василю сподобалось» – так пояснюють значення опери її творці.

Протягом вересня учасники мистецького проєкту матимуть репетиції з симфонічним оркестром, допрацюють іще дві частини, і відеопрем’єру опери-міфу «Ukraine – Terra Incognita» можна буде побачити на День захисника України – 14 жовтня 2020 року. Оперу презентують онлайн через карантин, а наступного року планують виступити з оперою на театральних сценах в Україні і світі.

Інформаційний спонсор опери – Радіо Свобода.

Василь Сліпак народився у Львові в 1974 році, у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан. У 2015 році Сліпак вирішив поїхати захищати Україну на схід, він вступив до Добровольчого українського корпусу, де отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував

Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

У квітні 2017 року воїнові-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Василь Сліпак похований у Львові на Личаківському цвинтарі.