У Парижі з’явилася меморіальна дошка з ім’ям воїна-співака Василя Сліпака – МЗС

У столиці Франції Парижі з’явилася меморіальна дошка з ім’ям Героя України, відомого оперного співака, добровольця Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

Дошку встановили 14 жовтня на фасаді українського Культурно-інформаційного центру.

«У цих стінах він відчував себе як вдома, ці стіни неодноразово чули його унікальний бас-баритон, його заразливий сміх, його завзяті заклики до громади», – написав Клімкін.

Василь Сліпак загинув на Донеччині вранці 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів’янин, випускник місцевої консерваторії останні майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК «Правий сектор».

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.