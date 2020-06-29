«Він думав, що швидко буде змінюватися ситуація в Україні, а зараз починається регрес» – брат Василя Сліпака

У Львові створили мурал, присвячений Василеві Сліпаку – солісту Паризької опери, волонтерові, добровольцеві, який 29 червня 2016 року загинув від ворожої кулі снайпера, захищаючи Україну. Він мріяв про успішну і сильну Україну.

На стіні будинку у центрі Львова зображений Василь Сліпак у різних образах, як відомий оперний співак і воїн-доброволець, який обрав собі псевдо «Міф» ( від «Мефістофель», улюбленої його арії) і у травні 2015 року, покинувши світові сцени, взяв у руки зброю і поїхав на Донбас захищати Україну.

Для його друзів із чоловічої хорової капели «Дударик» це не стало великим здивуванням. Адже знали Василя, як людину серйозну і патріота.

Це було логічно, що він пішов воювати

«Можливо, багатьом не зрозуміло, що відомий оперний співак пішов на війну. Але це треба було знати Василя ближче! Для нас всіх це було зрозуміло, тому що Василь був патріотом і достатньо було подивитися, як він підтримував Майдан, а потім українських бійців. Це було логічно, що він пішов воювати. На жаль, такі люди – це велика втрата для нас і для України. Десь у 1985 році брат Орест привів Василя до нас у «Дударик». Він був скромним хлопцем, але за короткий час з’ясувалося, що він дуже талановитий, любить співати і дуже музичний, компанійський, веселий, правильний і став дуже швидко авторитетом серед хлопців. Ми всі його дуже любили. Василь підростав і пішов у мистецтво. Завдяки своїй працелюбності і цілеспрямованості опинився у Паризькій опері, а це вже про щось говорить. Ми постійно контактували», – розповідає Радіо Свобода учасник капели «Дударик» Олег Душенко.

Під час відкриття муралу друзі з «Дударика» виконали улюблені Василеві пісні, які він співав, зокрема, і на фронті. Багатьом запам’яталось, як Василь чистив зброю і співав «Місяць на небі зіроньки сяють».

Його добре знав професійний світ

«Ми його випустили вісімнадцятирічним хлопцем і він поїхав у Париж. Спершу влаштувався у хор, потім став солістом опери. Він поїхав від нас важив 65 кілограмів і 2 метри росту, співав альтом. А через 5 років я його не впізнав – 120 кг м’язевої ваги і співав басом. Коли відкривав рот, то за 150 метрів перетинки потріскували. Його добре знав професійний світ. Завжди скромна людина, любив, щоб його любили, любив сцену і квіти, оплески. За ніч міг вивчити партію. Немає випадковостей. Він символізував багато речей і деталізував. Хлопчик, юнак, козак, професіонал, зірка сцени і раптом символ героїзму, символ України. Немає випадковостей, Україні потрібні такі символи і ця жертва не намарно», – каже керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал.

Біль залишається

«Україна є сильною завдяки своєму народові, і я бачу Україну дуже успішною державою, гравцем на політичній арені», – сказав в одному з інтерв’ю Василь Сліпак, перебуваючи на Донбасі. Для Ореста Сліпака важливо зберегти пам’ять про загиблого брата. Хоча минуло 4 роки, але біль втрати залишається.

Це можливість ще фіксувати цю пам’ять

«Пам’ять дуже коротка і ми живемо в дуже інтенсивний, мінливий, інформаційний час. Люди забувають, що було тиждень тому, не кажучи, про рік чи п’ять тому. Такі акції, як у Львові, відкриття муралу, це –можливість ще фіксувати цю пам’ять. Таких героїв багато, і Василь – один із них. Відчуваю постійний біль і жаль від втрати. Завжди думаєш, якщо Василь знав, що так воно все піде в Україні, то, може б, він зайнявся якоюсь іншою діяльністю. Він думав, що швидко буде змінюватися ситуація в Україні, а зараз починається регрес», – зауважив Радіо Свобода Орест Сліпак.

Брат загиблого оперного співака зазначає, що у світ і в Україні про Василя Сліпака пам’ятають його друзі і ця пам’ять продовжує його життя.

У пам'ять про Василя Сліпака

У ці дні у різних містах відбуваються акції у пам’ять Василя Сліпака. Львівські митці разом із колегами з Польщі, Литви, Німеччини працюють над сучасною оперою «Ukraine – Terra Incognita. У 5 міфах», а це п’ять мистецьких дійств – «Міф роду», «Міф дому», «Міф любові», «Міф степу» та «Міф залізного серця», які переплітаються з образом Василя Сліпака. Звучатимуть українські пісні і цей проєкт реалізують поетапно.

Василь Сліпак народився у Львові у 1974 році, тут займався музикою і звідси, у 1997 році, поїхав у Париж. Під час Революції гідності Василь Сліпак став волонтером і допомагав майданівцям. З початком бойових дій на Донбасі у 2014 році збирав допомогу для бійців. Але у травні 2015 році поїхав, як воїн-доброволець, на схід України.

Воював у складі Добровольчого українського корпусу, двічі їздив і повертався. У травні 2016 року ще виступав із концертом у Франції, а 29 червня куля снайпера обірвала життя Василя Сліпака. Посмертно йому присвоєно звання Героя України.

Похований оперний співак і боєць на Личаківському цвинтарі поруч із десятками загиблих на Донбасі українців.