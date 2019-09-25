«12,7 міліметра», які зупинили життя Сліпака: Зеленський на сесії Генасамблеї ООН показав кулю

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку показав кулю і розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, якого у 2016 році вбили на Донбасі.

«Я розповів вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів усього світу. Його голос звучав у «Карнегі-холі» в Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському «Ковент-Гардені» та «Гранд-опері» у Парижі. Кожен із вас міг особисто почути його неймовірний спів. Проте є річ, яка, на жаль, не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так», – сказав Зеленський і дістав снайперський патрон.

«12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар’єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Таких історій тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у 21 сторіччя – вік можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим. Людину, про яку я зараз розповів звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

Василь Сліпак загинув на Донеччині вранці 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів’янин, випускник місцевої консерваторії останні майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК «Правий сектор».

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.