Лавров каже, що мав бесіду із Зеленським про Донбас на полях сесії Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що обговорив із президентом України Володимиром Зеленським на полях сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку врегулювання ситуації на Донбасі.

«З обох сторін була висловлена зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі, відповідно до Мінських домовленостей. Головне, що президент України це сказав», – повідомив Лавров російській державній інформагенції ТАСС.

Лавров зазначив, що це не були переговори, а «розмова».

В Офісі українського президента наразі не повідомляють про цю розмову Володимира Зеленського із Сергієм Лавровим.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, де встиг провести низку зустрічей, втім одна з найбільш очікуваних ще попереду –переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.