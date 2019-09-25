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25 Вересень 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

З участю перших леді – Зеленський повідомив про зустріч із подружжям Трампів

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом і його дружиною Меланією, Нью-Йорк, 24 вересня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із дружиною Оленою взяв участь в офіційному прийнятті, організованому президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією 24 вересня.

Як випливає із повідомлення українського президента у Twitter, сторонам вдалося поспілкуватися.

«Сьогодні продовжимо у робочому режимі», – написав Зеленський, не вказавши, про що вони говорили із Трампом напередодні.

Володимир Зеленський розмістив світлину із українським і американським президентськими подружжями.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Він, зокрема, звернувся до світових лідерів щодо підтримки України, вказавши, що «чужої війни» не буває. Також очікується, що сьогодні Зеленський проведе переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

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