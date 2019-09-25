«Чужої війни не буває» – Зеленський з трибуни ООН звернувся до світових лідерів щодо підтримки України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Генасамблеї ООН 25 вересня звернувся до лідерів держав щодо «світової підтримки» України, вказавши, що «чужої війни» не буває і ніхто у світі не може почуватися в безпеці, поки тривають бойові дії в Україні.

«П’ять років, як триває війна на Донбасі, п’ять років як Росія анексувала український півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці жахливі цифри звучать тут лише з однією поправкою – щороку ці цифри зростають. Завершення війни, повернення всіх окупованих території і панування миру є моїм завданням, але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи прав України на власний вибір. Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Я розумію, всі присутні тут мають власний державний клопіт і чужі проблеми не повинні хвилювати вас, більше, ніж власні. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Ніхто з вас не зможе почуватися в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі», – сказав Зеленський з трибуни ООН.

За його словами, «фатальною» може стати думка, що бойові дії в Україні не стосуються інших держав.

«Не можна мислити про глобальне і заплющувати очі на деталі, чи, як комусь здається, – навіть дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох Світових війн. І ціною неуважності, ціною мовчання, бездіяльності чи небажання поступатися власними амбіціями, зрештою, стали десятки мільйонів людських життів», – додав президент України.

Зеленський зазначив, що Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованих шляхом, зокрема, коли відмовилася від ядерного потенціалу.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США. Очікується, що сьогодні він проведе переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.