У Львові створили мурал, присвячений загиблому на Донбасі оперному співаку Василеві Сліпаку

У центрі Львова створили мурал, присвячений відомому оперному співакові, солістові Паризької опери, волонтеру і бійцю-добровольцю, Герою України Василеві Сліпаку. Василь Сліпак загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року на Донбасі.

На стіні львівські митці намалювали Василя Сліпака як оперного співака і українського бійця із позивним «Міф».

«Дуже професійно зроблено і передає цей мурал сутність Василя, сутність його життя передано на дуже обмеженому просторі, на стіні. Ми живемо в інтенсивний і мінливий інформаційний час. Тому такі акції, як у Львові, важливі, щоби фіксувати таку пам’ять. Бо таких героїв в Україні багато, Василь – один із них і важливо це пам’ятати», – сказав брат Василя Орест Сліпак у коментарі Радіо Свобода.

Площу, де на стіні будинку створений мурал, присвячений Василеві Сліпаку, назвали його іменем.

Під час відкриття стінопису чоловіча хорова капела «Дударик», у якій співав Василь Сліпак, виконала пісні, які співав і він, зокрема на фронті.

«Була проблема вибрати пісні, це і Василевий репертуар. Василь 18-річним хлопцем поїхав у Париж із нашого «Дударика», там найнявся у хор, потім – соліст в опері. Поїхав альтом, а через пару років ми його зустріли у якості баса. Був дуже компанійський і веселий. Коли ми побачили, що він на фронті, було здивування, він ніколи нічого не казав про свої успіхи», – говорить керівник «Дударика» Дмитро Кацал, який товаришував із Василем Сліпаком.

Василь Сліпак народився у Львові у 1974 році, у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан. У 2015 році Сліпак вирішив поїхати захищати Україну на схід, він вступив до Добровольчого українського корпусу, де отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував. Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

У квітні 2017 року воїнові-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Василь Сліпак похований у Львові на Личаківському цвинтарі.