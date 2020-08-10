Опера-міф «Ukraine – Terra Incognita»: коли і де дивитися

Карантин вніс корективи у мистецький проєкт – оперу-міф «Ukraine – Terra Incognita. У 5 міфах», присвячену оперному співакові, Герою України Василеві Сліпаку.

14 жовтня, у День захисника України, можна буде побачити дійство не на сцені, а його відеоверсію. А як тільки завершиться пандемія, опера помандрує сценами України та світу. Митці привідкрили свій проєкт і 24 серпня презентують частину роботи. Радіо Свобода, яке є інформаційний партнером проєкту, побувало на генеральній репетиції.

Вокальну версію трьох частин із п’яти опери «Ukraine – Terra Incognita» – «Міф роду», «Міф дому», «Міф любові» – відзняли і викладуть в інтернет для перегляду 24 серпня, у День Незалежності України. В основі – архаїчні українські пісні.

Ініціаторка проєкту, режисерка, дослідниця давньої української пісні Уляна Горбачевська шукала солістів у різних містах, людей творчих, із акторськими здібностями і життєвою позицією. Її критерій відбору був чіткий: люди, які мають добру сценічну витримку, досвід, здатні заспівати народну пісню, тобто, каже, які по своїй суті є перформерами.

Відтак команда: четверо театральних акторів – Микола Береза, Марко Свіжинський, Ярослав Федорчук, Софія Лешишак, музикантка Ярослава Саєнко, виконавець давніх пісень, модель Денис Іванів, музикант гурту «Чорноморці» Сергій Бадюк, співачка Ольга Баландюх, Катерина Смірнова, яка працює в міжнародних проєктах. Троє солістів опери знялись в українських фільмах. Молоді люди, попри зайнятість і те, що проживають у різних містах, охоче погодились долучитись до мистецького проєкту, присвяченому Василеві Сліпаку, який загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року.

Василь Сліпак – козак

«Досить складний і крутий матеріал. Для мене поєднання співу і тіла – надзвичайно цікаво. Василь Сліпак – козак, який пішов на фронт, гине, цей зміст опери – це продовження його пісні. Сліпак – це символ не однієї людини, а української нації, яка співає, козаків, які там далі гинуть», – говорить актор театру, соліст опери-міфу Ярослав Федорчук.

Музикант Сергій Бадюк розповів Радіо Свобода, що 75% репертуару він знав, але у проєкті познайомився з українськими веснянками. Митець працює у київському гурті «Чорноморці», в якому його учасники відтворюють кубанські пісні.

Кожен учасник заспівує певні пісні

«Якщо люди працюють і мають спільну думку, то всі йдуть у гармонії і балансі. Кожен учасник заспівує певні пісні для спільного виконання. Тобто, дівчата спочатку, потім хлопці і навпаки. Немає такого, що хтось заспівує один, а всі мовчать. Кожен показує себе. Я не був із Василем знайомий, мало знав про українських оперних виконавців. Про Василя дізнався після смерті. Це була потужна людина, що чув від його знайомих, сильний духом і таких небагато», – каже Сергій Бадюк.

Два роки Уляна Горбачевська з композиторкою Марією Олійник працювали над проєктом, хоча задум написати лібрето народився ще раніше. В основі лібрето – народні архаїчні пісні: від ритуальних, соло, колискових до козацьких поліфоній. Жанр, який вигадали, опера-міф, звільняє його учасників від стереотипів і певних форматів, визначених для традиційної опери, дає більше можливостей для експериментів і творчості. А це, кажуть, дозволить вкласти більші смисли, зокрема, в образ Василя Сліпака, який був поза всілякими стереотипами.

«Опера-міф, якщо говорити про форму, не буде акцентуватися на сюжетності, а, швидше, це історія мікроформ, коли кожен міф самодостатній і несе багато сенсів, може існувати як окрема форма, а сукупність розкаже про Terra Incognita і Україну, ті меседжі, які доносить Україна світові.

Це гойдалка емоційних станів українця

Наразі ми відпрацьовуємо співочу частину, бо спів – головне зерно. Це зараз пілотний продукт, де можемо бачити, як працюють костюми, як співпрацює все з відеоартом. Відшліфовуємо співочі форми, у вересні доєднається оркестр. «Міф роду», «Міф дому», «Міф любові» – ці три частини, які зробили, це як гойдалка різних емоційних станів українця. Ми співатимемо у «Міфі роду» ритуальні пісні – купальські, веснянки, щедрівки. Ми проводимо жінку через три важливі етапи – дівоцтво, передзаміжжя і осінь, перехід у стан жінки. «Міф дому» – акцент на колядках. «Міф любові», а в Україні дуже багато розкішних пісень про кохання: від світлого щему до бурі пристрастей, до якихось плачів, багато виспівує той образ. Якщо українці співають про любов, то вся широта їхньої душі простежується і відкривається», – розповіла Уляна Горбачевська.

Вересень – місяць репетицій і зйомок

Протягом вересня на учасників проєкту чекають репетиції з симфонічним оркестром, дороблятимуть відеоарт, сценографію, будуть пошиті костюми для чоловіків, бо жіночі готові. Тобто, працюватимуть над повною версією опери, зокрема, ще двома частинами – «Міфом степу» і «Міфом залізного серця». Сучасна музика, вільні джазові імпровізації, відеоарт і поєднання із давнім співом – це і є опера-міф.

Творимо, щоб не потрібно було потім воювати

«Для нас було важливо, щоб до цієї опери долучилось якомога більше українців. Ми теж бачимо свою роботу над оперою як частинку роботи на культурному фронті, і саме тому ця опера присвячена Василеві Сліпаку. Він залишив творчість і пішов на війну, щоб захистити нашу можливість творити. Ми зараз творимо, щоб не потрібно було потім воювати. 24 серпня глядачі познайомляться з вокальною версією частини нашої роботи. Це, по суті, така проба перед великою постановкою опери», – каже менеджер проєкту Юрко Вовкогон.

Цього року творча команда планувала дві прем’єри – у Львові та в Києві, але через карантин довелось перевести постановку у відеоформат. 14 жовтня – презентація повної версії модерної опери-міфу «Ukraine – Terra Incognita. У 5 міфах».

Для колективу важливо залишатись поза політикою, бо творять у пам’ять про загиблих українців, які захищали Україну у різні часи і досі захищають українську землю, для родин, які переживають біль втрати рідної людини. Добровільні внески для реалізації проєкту дали сотні людей із України та світу. Також фінансово підтримали Міжнародний фонд «Відродження» і Український культурний фонд.