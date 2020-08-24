Рейтинг факторів, що утримують незалежність України: результати опитування Радіо Свобода

До 29-ї річниці здобуття Україною Незалежності Радіо Свобода опитало успішних і відомих людей із різних сфер діяльності – від науковців до спортсменів. І, звісно, учасників бойових дій та волонтерів. Усім ми поставили одне запитання: «На чому або на кому тримається незалежність України?». Відповідей вийшло так багато, що ми розбили їх на кілька публікацій. Також ми склали рейтинг факторів/сил незалежності, які називалися опитаними найчастіше. Опублікуємо його 24 серпня.

Усього в опитування взяло участь 48 відомих людей із різних сфер.

Це:

підприємці;

філософи;

науковці різного профілю;

учасники бойових дій;

волонтери;

дипломати;

письменники;

спортсмени;

митці;

колишні «політв’язні Кремля» і проросійського угруповання «ДНР»"

правозахисники;

менеджери культурних проєктів.

Усім ставилося одне запитання – «На чому тримається Незалежність України?», яке в безпосередній комунікації уточнювалося – «які фактори/сили утримують Незалежність України попри атаку на її суверенітет та територіальну цілісність?».

Рейтинг названих факторів та сил:

люди, яким цінують незалежність і готові боротися за неї;

свободолюбність і небажання бути рабами;

армія;

культура і мистецтво, культурна спадщина (стимулюють самоідентифікацію);

прагнення народу самому господарювати на своїй землі;

громадянське суспільство, активні і небайдужі люди;

інтелектуали, еліта, креативний клас, харизматична меншість, яка розуміє необхідність незалежності;

досвід поколінь, історична пам'ять: як історія поразок і нищення, так і історія здобутих перемог;

нове покоління, яке не має радянської ментальності і приймає незалежність як норму;

бізнес, який засуджує агресію Росії і який несе соціальну відповідальність перед суспільством;

підтримка Заходу та інших міжнародних партнерів;

здатність об'єднуватися перед лицем загроз;

моральні авторитети і сила духу Українства світу;

українська мова та бажання нею розмовляти;

втрати під час Революції Гідності і на фронті;

відвідування європейських країн і порівняння із російськими реаліями;

любов до своєї землі і дітей, для яких хочуть кращого майбутнього;

церква, віра;

Боже Провидіння;

страх не потрапити у «лапи» «русского мира»;

традиції і прищеплені сім'єю цінності;

дипломатія

поінформованість суспільства

Ніхто із опитаних не згадав про державну владу, як силу, на якій «тримається незалежність України».

Відповіді читайте тут:

I частина

ІІ частина

ІІІ частина

Україна здобула Незалежність у 1991 році внаслідок волевиявлення українського народу через наступні юридичні кроки:

Декларацію про державний суверенітет;

проголошення Акту незалежності 24 серпня 1991 року;

підтвердження цих законодавчих рішень на Всеукраїнському референдумі разом з обранням президента України;

пов'язане із розпадом СРСР денонсування союзних угод про утворення Радянського Союзу, співзасновником якого формально була УРСР.​

Незалежність України визнав весь світ.

Україна добровільно – під гарантії безпеки для свого суверенітету і територіальної цілісності, отримані від Росії, США, Великої Британії, а пізніше і Франції та Китаю – відмовилася від свого ядерного потенціалу.

Наприкінці лютого 2014 року Росія порушила усі міжнародні договори і окупувала Крим. На сході та півдні України розпочалася спецоперація «русская весна», яка спровокувала збройний конфлікт, що вже сьомий рік триває на Донбасі.

Україна, окрім Криму, втратила контроль над містами Донецьк та Луганськ, а також частиною прилеглих до них територій.

Захід та Україна звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. За анексію Криму проти Росії діють міжнародні санкції.

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці», а Крим приєднався до Росії внаслідок законного референдуму.

Від моменту порушення Росією територіальної цілісності України і початку бойових дій на Донбасі, біля півтора мільйона людей стали вимушеними переселенцями, а більше 13 тисяч – загинули.