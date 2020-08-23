У Дніпрі відкрили виставку прапорів, пов’язаних із війною на Донбасі

23 серпня в Дніпрі на території вуличної експозиції Музею АТО розгорнули виставку-інсталяцію, присвячену Дню Державного прапора і Дню Незалежності України.

Відвідувачам показують музейну колекцію прапорів, пов’язаних з бойовими діями на Донбасі.

Як розповіла Радіо Свобода наукова співробітниця музею Ганна Терянік, серед майже пів сотні експонатів – синьо-жовті прапори, з якими воювали українські бійці, військові прапори різних частин Збройних сил, Нацгвардії, МВС, добровольчих батальйонів, а також прапори волонтерів, медиків, капеланів.

«От і сьогодні нам принесли прапор – 74-ий розвідбат, із кажаном, простріляний. Над крилом у кажана – слід від кулі. Він побував із хлопцями в АТО», – сказала музейниця.

З-поміж представлених на виставці також є іменні прапори, які належали бійцям. Дехто з них не повернувся додому живим.

«Є прапори з особистих колекцій. Наприклад, «айдарівський» прапор – це прапор загиблого бійця на позивний «Німець» – Артема Романова. Його нам принесла його мати. Прапор батальйону «Донбас» нам для виставки надав боєць цього батальйону, колишній полонений Віталій Фоменко. Всі ці прапори дуже цінні», – сказала Ганна Терянік.

Частина експозиції – прапори іноземних країн, подаровані закордонними делегаціями, які відвідали Музей АТО, – Ізраїлю, Грузії, Естонії, Литви тощо.

Також у синьо-жовті прапори цього дня «вбрали» скульптурну композицію, присвяченої українським бійцям, «Солдат і дівчинка».

Виставка стягів триватиме два дні.

Музейники також закликали дніпрян приносити до закладу свої прапори. Вони стануть частиною колекції, яку хочуть передати в Музей російсько-української війни в Краматорську.

Дніпровські фахівці беруть участь у його створенні.