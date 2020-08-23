На Хортиці ветерани бойових дій на Донбасі урочисто підняли національний прапор

На острові Хортиця у Запоріжжі 23 серпня відбулася офіційна церемонія підняття національного прапора. Як передає кореспондент Радіо Свобода, стяг підняли двоє ветеранів бойових дій на Донбасі – командир взводу Першої протитанкової артилерійської батареї 55-ої окремої артбригади «Запорізька Січ» Збройних сил України Дмитро Дегтяр та командир кінологічного взводу 9-го полку оперативного призначення імені Богдана Завади Нацгвардії Іван Соха, а також вихованець місцевого військового ліцею «Захисник» Кририло Соколов.

Як розповів Радіо Свобода Іван Соха, він несе військову службу з 2013 року і для нього це вперше брати участь у такій церемонії.

«Національний прапор – це для мне гордість, моя держава, якою ми пишаємось, за яку ми будемо боротися далі і боронити її. Це перша така церемонія для мене. Для мене це гордість, що у нас є такі люди, є Україна», – розповів Іван Соха.

Флагшток, на якому піднятий прапор на Хортиці, є одним з найвищих в Україні. Він має висоту близько 35 метрів, його загальна висота разом з курганом, на якому він розташований – близько 90 метрів.

Також під час урочистостей бійці Національної гвардії розгорнули 100-метровий національний прапор.

В офіційних заходах на Хортиці до Дня державного прапора взяли участь керівники області й міста, військовослужбовці місцевих частин Збройних сил України та Нацгвардії. Присутні вшанували хвилиною мовчання військових, що загинули на Донбасі.

23 серпня Україна відзначає День державного прапора.