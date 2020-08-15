Активісти запустили український прапор над окупованим Кримом

Активісти з допомогою повітряних кульок запустили український прапор над окупованим Росією Кримом. Про це у фейсбуці повідомив колишній політв’язень Володимир Балух.

«Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками! Разом ми сила! Україна переможе!» – написав Балух.

25-метровий національний прапор запустили біля пункту пропуску «Чонгар».

«Це скоріш не ідея, а спільний поклик нас, кримців, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова. А чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України і саме напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там на окуповані території чекають від нас світлого посилу», – розповів Балух в ефірі «5 каналу».

1 серпня на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю десятки байкерів передали херсонським прикордонникам український прапор у рамках щорічного всеукраїнського «Мотопробігу Єдності».