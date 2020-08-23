У Запоріжжі флешмобами відзначили День прапора

23 серпня у Запоріжжі відбулося дві вуличні акції до Дня Державного прапора. На майдані Героїв Революції запорізькі активісти розгорнули 30-метровий національний прапор і заспівали гімн. Учасники заходу також вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих українських бійців під час війни на Донбасі.

«Це державне свято. Воно не має потреби комусь щось нагадувати – воно є, воно існує і буде існувати допоки буде жити держава Україна. Це віддача шани тим, то за цей прапор, за цю країну пролив кров. Вшанування тих, хто загинув за цю країну за цей прапор і під цим прапором. Коли тримаю прапор у ріках, відчуваю гордістю за свою державу, радість, що поруч стоять побратими, не дають змоги опустити руки, закінчити боротьбу передчасно, рухатися вперед», – розповів один з організаторів акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час акції на Майдані Героїв Революції було організовано «вільний мікрофон», де всі охочі могли висловитися і привітати присутніх зі святом.

Ще одна акція до Дня Державного прапора відбулася на оглядовому майданчику у парку металургів. Її учасники зібрали символічний напис «Запоріжжя – Україна» та запалили сині й жовті димові шашки.

«Ми вирішили зробити щось не зовсім традиційне для Запоріжжя тому, що розгортання прапора було на Хортиці. Тому вирішили робити з якимось неординарним підходом. Місце ми вибрали таке, щоб вийшли гарні світлини. Місце символічне – з видом на Хортицю і надпис звичайно символічний. Запоріжжя – це українське місто, і поки прапор майоріє український, тут діють українські закони і українські традиції», – розповів один з організаторів флешмобу у парку металургів Віталій Беседін.

Зранку 23 серпня на Хортиці відбулася офіційна церемонія підняття національного прапора. Стяг підняли двоє ветеранів бойових дій на Донбасі. Також під час урочистостей бійці Національної гвардії розгорнули 100-метровий національний прапор.

23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.