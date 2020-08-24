TikTok оскаржує у суді указ Трампа

Власники застосунку TikTok у понеділок подали позов щодо указу президента США Дональда Трампа, яким хочуть оскаржити обмежувальні заходи американського уряду.

У позові зазначається, що указ Трампа, який наказав заборонити угоди з китайськими власниками застосунків TikTok та WeChat, суперечить законодавству США, адже платформа не є «надзвичайною загрозою» національній безпеці Сполучених Штатів.

Як наголошують позивачі, рішення Трампа потенційно може позбавити користувачів відео-застосунку їхніх «прав без будь-яких доказів, що виправдовують такі заходи».

На початку серпня президент США Дональд Трамп наказав заборонити угоди з китайськими власниками застосунків TikTok та WeChat. Рішення набуває чинності через 45 днів.

TikTok – створена у 2016 році соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яка належить китайській компанії BytaDance. Трамп погрожує заборонити соціальну мережу через побоювання, що дані про користувачів можуть бути використані китайською розвідкою. У BytaDance заперечують зв’язок з китайською владою, а Пекін звинувачує США у «відвертому цькуванні».

3 серпня Трамп заявив, що американська компанія повинна купити американську гілку TikTok до 15 вересня, інакше соціальна мережа не зможе працювати на території США. Наразі купити TikTok намагається американський технологічний гігант Microsoft.