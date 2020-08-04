Китай звинувачує США у «відвертому цькуванні» через ситуацію з TikTok

Китай звинувачує США у «відвертому цькуванні» через ситуацію із соціальною мережею TikTok, яку президент США Дональд Трамп погрожує заборонити.
«Це йде проти принципів ринкової економіки та принципів [Світової організації торгівлі] щодо відкритості, прозорості та недискримінації», – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбін у Пекіні.
За його словами, Сполучені Штати спекулюють на питанні національної безпеки, не надаючи жодних доказів. Він закликав Вашингтон не відкривати «скриньку Пандори».
TikTok – створена у 2016 році соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яка належить китайській компанії BytaDance. Трамп погрожує заборонити соціальну мережу через побоювання, що дані про користувачів можуть бути використані китайською розвідкою. У BytaDance заперечують зв’язок з китайською владою.
3 серпня Трамп заявив, що американська компанія повинна купити TikTok до 15 вересня, інакше соціальна мережа не зможе працювати на території США. Наразі купити TikTok намагається американський технологічний гігант Microsoft.
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