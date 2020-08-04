Трамп заявив, що американська компанія має купити TikTok до 15 вересня

Американська компанія повинна купити китайську соціальну мережу TikTok до 15 вересня, заявив президент США Дональд Трамп.

3 серпня він розповів, що не заперечуватиме, якщо соцмережу придбає американський технологічний гігант Microsoft. Трамп заявив, що мав про це розмову з генеральним директором компанії Сатьєю Наделлою.

За його словами, якщо Microsoft чи інша американська компанія не купить TikTok, соціальна мережа не зможе працювати в США.

2 серпня Microsoft заявляв, що «готується продовжити дискусії про можливість покупки TikTok в США».

TikTok – створена у 2016 році соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яка належить китайській компанії BytaDance. Трамп погрожує заборонити соціальну мережу через побоювання, що дані про користувачів можуть бути використані китайською розвідкою.

У BytaDance заперечують зв’язок з китайською владою.