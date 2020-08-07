Трамп наказав заборонити угоди з китайськими власниками TikTok та WeChat через 45 днів

Президент США Дональд Трамп наказав заборонити угоди з китайськими власниками застосунків TikTok та WeChat. Рішення набуває чинності через 45 днів.

У документі йдеться про загрози національній безпеці, які несе TikTok. У Білому домі вважають, що Комуністична партія Китаю може використовувати соціальну мережу для кампаній дезінформацію.

В іншому указі Білий дім звинувачує месенджер WeChat в автоматичному зборі великих масивів інформації про користувачів, яку може отримати Комуністична партія.

Перед цим Сенат США одноголосно підтримав рішення заборонити федеральним службовцям використовувати TikTok на пристроях, які належать уряду.

TikTok – створена у 2016 році соціальна мережа для створення й перегляду коротких відео, яка належить китайській компанії BytaDance. Трамп погрожує заборонити соціальну мережу через побоювання, що дані про користувачів можуть бути використані китайською розвідкою. У BytaDance заперечують зв’язок з китайською владою, а Пекін звинувачує США у «відвертому цькуванні».

3 серпня Трамп заявив, що американська компанія повинна купити американську гілку TikTok до 15 вересня, інакше соціальна мережа не зможе працювати на території США. Наразі купити TikTok намагається американський технологічний гігант Microsoft.