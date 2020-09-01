Трамп відправився до Кеноші, де тривають протести, попри заклики утриматися від візиту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прямує до міста Кеноша, штат Вісконсин, де тривають протести через поранення поліцейським чорношкірого чоловіка. Таке рішення він ухвалив попри заклики місцевих демократів триматися подалі від міста.

Перед посадкою на літак Трамп повідомив журналістам, що хоче відвідати Кеношу, щоб подякувати правоохоронцям і Національній гвардії «за добре виконану роботу». Водночас він додав, що не знає, чи зустрінеться з родичами постраждалого Джейкоба Блейка.

«Я ще не знаю. Подивимося. Ми з цим ще визначимося», – відповів Трамп на запитання.

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Губернатор штату Вісконсин, демократ Тоні Еверс розгорнув у штаті Національну гвардію для стримання протестів.

У листі до Трампа від 30 серпня Еверс висловив побоювання, що присутність президента «лише сповільнить роботу над тим, що подолати розкол та разом рухатися вперед».

Трамп ставить тему охорони порядку в центр свого порядку денного на виборах президента 3 листопада. Він критикував демократів-мерів міст, де протягом останніх трьох місяців відбувалися заворушення. Учасники протестів зокрема висловлювали свій гнів поліцейським насильством проти чорношкірих.

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Вісконсин є ключовим штатом у протистоянні між чинним президентом-республіканцем Дональдом Трампом та його опонентом від Демократичної партії Джо Байденом. Трамп здобув більшість у Вісконсині в 2016 році, ставшим першим республіканцем, якому це вдалося з часів Рональда Рейгана в 1984 році.

Протести в Кеноші тривають з того часу, як 23 серпня поліцейський сім разів вистрілив у спину 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка. Сім’я Блейка стверджує, що він паралізований нижче пояса.