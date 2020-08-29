НБА відновлює змагання після бойкоту, спричиненого расовими проблемами

Американські професійні баскетболісти погодилися поновити сезон у Національній баскетбольній асоціації (НБА) з 29 серпня. Це рішення ухвалене після того, як клуби НБА погодилися надати свої арени для голосування на президентських виборах 3 листопада.

НБА та Національна асоціація баскетболістів (NBPA) оголосили про угоду 28 серпня.

Пропозиція використовувати арени покликана гарантувати безпечне особисте голосування під час пандемії коронавірусної інфекції. Через COVID-19 частина виборчих органів заявляла, що буде змушена закрити або об’єднати дільниці через побоювання щодо поширення вірусу в день виборів.

Угода, досягнута НБА та професіоналами, завершує триденну паузу, спричинену стріляниною в місті Кеноші, штат Вісконсин, 23 серпня. Бойкот гравців НБА через тяжке поранення чорношкірого американця Джейкоба Блейка поширився і на інші професійні види спорту , що призвело до перенесення кількох матчів із бейсболу, хокею, тенісу та футболу з 26 серпня.

Баскетболіст Денні Ґрін, який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс», сказав, що після початку бойкоту серед гравців були непорозуміння, але всі вони усвідомлювали, що є речі, важливіші за спорт.

«Ми будемо назавжди чорношкірими чоловіками. Отже, якщо справа зводиться до вибору між перемогою в чемпіонаті чи досягненням кращих результатів для наших людей, для наших громад, ми спочатку оберемо друге», – наголосив Ґрін.

НБА заявила, що працюватиме над включенням до трансляції ігор плей-оф рекламних роликів, присвячених сприянню участі громадян у виборах та підвищенню обізнаності виборців щодо доступу до свого права. Ліга та гравці також вживатимуть заходів для пропаганди реформи поліції та кримінального судочинства.