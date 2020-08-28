Трамп розкритикував Байдена як ліву загрозу для США

Президент США Дональд Трамп означив Демократичну партію та її кандидата в президенти Джо Байдена як радикальних лівих, які є загрозою для американської мрії. Про це він сказав у промові 27 серпня, на завершення з’їзду Республіканської партії.

Виступаючи на великій сцені біля Білого дому, Трамп сказав, що Байден «знищить американську велич», якщо буде обраний.

Трамп прийняв номінацію своєї партії і далі заявив, що його адміністрація «витратила останні чотири роки на те, щоб виправити шкоду, заподіяну Джо Байденом» як сенатором і віцепрезидентом, і додав, що все, чого досягла адміністрація Трампа, «зараз у небезпеці».

Демократи «не бачать Америку як найбільш вільну, справедливу та виняткову націю на землі. Натомість вони бачать нечестиву націю, яка повинна бути покарана за свої гріхи», -–сказав Трамп.

Говорячи про проблеми міжрасових відносин, чинний президент заявив, що Байден лише посилить протистояння.

«Ці вибори вирішать, чи захищаємо ми законослухняних американців, чи даємо волю жорстоким анархічним агітаторам і злочинцям, які загрожують нашим громадянам. В Америці Байдена ніхто не буде в безпеці», – твердить Трамп.

Байден відповів на звинувачення Трампа у твітері.

«Пам’ятайте: кожний приклад насильства, який засуджує Дональд Трамп, стався на його сторожі. Під його керівництвом. Під час його президентства», – вказав Байден.

На зїзді республіканців Трамп також повторив своє твердження про винуватість Китаю в поширенні коронавірусної інфекції, яка забрала життя понад 180 тисяч американців, та пообіцяв відбудувати економіку в разі переобрання. За його словами, США «вирішують цю проблему», надаючи пацієнтам можливість терапії, і виготовлять вакцину до кінця року «або, можливо, навіть раніше».

Жива аудиторія з понад тисячі людей час від часу починала скандувати «Ще чотири роки!» та «США!»