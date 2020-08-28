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28 серпня 2020, Київ 09:19
Новини | Міжнародні

Трамп розкритикував Байдена як ліву загрозу для США

Президент США Дональд Трамп виступає на з'їзді Республіканської партії, 27 серпня 2020 року

Президент США Дональд Трамп означив Демократичну партію та її кандидата в президенти Джо Байдена як радикальних лівих, які є загрозою для американської мрії. Про це він сказав у промові 27 серпня, на завершення з’їзду Республіканської партії.

Виступаючи на великій сцені біля Білого дому, Трамп сказав, що Байден «знищить американську велич», якщо буде обраний.

Трамп прийняв номінацію своєї партії і далі заявив, що його адміністрація «витратила останні чотири роки на те, щоб виправити шкоду, заподіяну Джо Байденом» як сенатором і віцепрезидентом, і додав, що все, чого досягла адміністрація Трампа, «зараз у небезпеці».

Демократи «не бачать Америку як найбільш вільну, справедливу та виняткову націю на землі. Натомість вони бачать нечестиву націю, яка повинна бути покарана за свої гріхи», -–сказав Трамп.

Говорячи про проблеми міжрасових відносин, чинний президент заявив, що Байден лише посилить протистояння.

«Ці вибори вирішать, чи захищаємо ми законослухняних американців, чи даємо волю жорстоким анархічним агітаторам і злочинцям, які загрожують нашим громадянам. В Америці Байдена ніхто не буде в безпеці», – твердить Трамп.

Байден відповів на звинувачення Трампа у твітері.

«Пам’ятайте: кожний приклад насильства, який засуджує Дональд Трамп, стався на його сторожі. Під його керівництвом. Під час його президентства», – вказав Байден.

На зїзді республіканців Трамп також повторив своє твердження про винуватість Китаю в поширенні коронавірусної інфекції, яка забрала життя понад 180 тисяч американців, та пообіцяв відбудувати економіку в разі переобрання. За його словами, США «вирішують цю проблему», надаючи пацієнтам можливість терапії, і виготовлять вакцину до кінця року «або, можливо, навіть раніше».

Жива аудиторія з понад тисячі людей час від часу починала скандувати «Ще чотири роки!» та «США!»

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