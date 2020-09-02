Трамп назвав заворушення в Кеноші «внутрішнім терором»

Президент США Дональд Трамп 1 вересня відвідав місто Кеноша в штаті Вісконсин, щоб підтримати правоохоронні органи та місцевий бізнес після заворушень, які спалахнули після стрілянини поліцейських у чорношкірого американця. Трамп побував у центрі міста, де понад 30 підприємств були знищені або пошкоджені в перші ночі протесту.

«Це не акти мирного протесту, а насправді внутрішній терор», – заявив Трамп.

Він засудив демократів, які керують штатом Вісконсин, за те, що вони не відразу пристали на його пропозицію про федеральну допомогу. Президент засудив антиполіцейську риторику та відкинув твердження демократів про наявність структурного расизму в країні та її відділках поліції.

Вісконсин є ключовим штатом у боротьбі на президентських виборах, в якій беруть участь Дональд Трамп, що представляє республіканців, і його опонент із Демократичної партії Джо Байден.

У своїй першій великій промові, присвяченій тижням вуличного насильства, Байден 31 серпня засудив масові заворушення та пограбування на акціях протесту, водночас звинувативши Трампа в посиленні напруженості в країні.

Протести в Кеноші спалахнули після того, як 23 серпня поліція сім разів поцілила в чорношкірого американця Джейкоба Блейка під час арешту. Родина Блейка каже, що зараз нижня частина його тіла паралізована.