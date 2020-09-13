ДПСУ повідомляє про посилення заходів безпеки на кордоні з Білоруссю

Державна прикордонна служба України повідомила 13 вересня про посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні.

Прикордонники назвали ситуацію на українсько-білоруському кордоні «контрольованою та стабільною».

«Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів... Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери Safe Boat 27. Заходи тривають, перш за все, аби упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб», – ідеться в повідомленні.

Цими днями (з 10 до 15 вересня) в Білорусі тривають міжнародні антитерористичні навчання «Слов’янське братерство». Попередні плани передбачали, що в них візьмуть участь військові з Білорусі, Сербії та Росії, але незадовго до початку навчань Белград повідомив про відмову. У 2019 році такі маневри проводилися на сербській території.

Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більш як 1 тисячу кілометрів, він проходить у межах п’яти областей.