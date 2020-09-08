У Львові відзначали День білоруської військової слави, який заборонений в Білорусі

У Львові українські та білоруські активісти відзначили у вівторок День білоруської військової слави, відомий під назвою Битва під Оршею.

На площі Ринок учасники акції розгорнули біло-червоно-білий прапор, а також тримали символіку із гербом Великого князівства Литовського «Погоня», на якому забражений вершник, який тримає меч в одній руці, а в другій – щит з шестикутним хрестом.

«Я приїхав до Львова на цю акцію. Це наше велике національне свято Білорусі. На жаль, офіційно воно заборонене в Білорусі. Це День білоруської війської слави або річниця Битви під Оршею. Тоді зупинили експансію московської орди на нашу землю і землю Європи. Ця дата сьогодні, з огляду на події в Білорусі, набуває іншого значення. Без підтримки Росії Лукашенко 26 років не був би при владі. Росія йому надає політичну і економічну підтримку, військову. Зараз білоруська нація в образі Лукашенка змагається, фактично, з московським імперіалістом», – розповів Радіо Свобода білорус Олег Овчинников, який з 2014 року проживає в Україні.

Вшанування річниці Битви під Оршею у Львові відбувається десятий раз поспіль. 8 вересня 1992 року на площі Незалежності у Мінську близько 2 тисяч білоруських військових присягнули на вірність білоруському народові. Ця акція тоді була ініційована головою Білоруського об’єднання військових, білоруським політв’язнем Миколою Статкевичем. Цей день запровадили білоруські опозиціонери. Білоруський президент Олександр Лукашенко заборонив відзначати це свято.

«Десять років рух солідарності «Разам» у Львові проводить День білоруської військової слави і це не тільки білоруський день. Це була наша спільна перемога, тому ми у Львові. Треба зараз підтримати тих людей, які приїджають в Україну, втікаючи від репресій, але, на жаль, можуть перебувати лише 90 днів і у нас немає легальної можливості цей термін збільшити і зараз взагалі люди не можуть приїхати, отримати статус біженця білорусам в Україні – неможливо», – каже співголова Білоруського руху солідарності «Разам» Олена Толстая.

Битва над Оршею – героїчна сторінка білоруського і українського народів. На початку XVI століття Московська держава висунула претензії на українські та білоруські землі, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського.

8 вересня 1514 року відбулась переможна битва біля міста Орші на березі Дніпра, це у межах сучасної Вітебської області Білорусі. Перемогу над московською армією здобуло військо під командуванням гетьмана Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського князя Костянтина Острозького.