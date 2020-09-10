Білорусь: гірник прикував себе в шахті і вимагав відставки Лукашенка

У Солігорську робітник «Білоруськалію» Юрій Корзун прикував себе наручниками в шахті на глибині 305 метрів і відмовився підніматися на поверхню до виконання низки вимог, зокрема відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив страйком «Білоруськалію».

У зверненні до директора підприємства, фото якого Корзун опублікував на своїй сторінці у «ВКонтакте», він також вимагав припинити залякувати і звільняти робітників, звільнити ув’язнених членів страйкового комітету «Білоруськалію», зупинити викрадення громадян невідомими особами, припинити фізичні розправи над мирними учасниками протестів.

За словами Корзуна, він все життя був аполітичний, але дії Лукашенка в 2020 році не залишили йому вибору.

«Всі силові структури під його керівництвом перевищили свої повноваження, б’ючи, катуючи, ґвалтуючи мирних протестувальників і просто випадкових перехожих, залишаючись при цьому безкарними! Більше ніж 80 людей зникли безвісти. Всім нам відомо, що робить злочинець, який відчуває безкарність! Він повторює свої злочини з кожним разом все більш витончено і жорстоко. І це може торкнутися кожної сім’ї в нашій країні», – написав Корзун.

Через чотири години після початку акції Юрія Корзуна вивели з шахти. Після цього гірника відправили в лікарню, повідомив у телеграмі страйком «Білоруськалію».

В Солігорську проходить марш на підтримку Корзуна. У лікарні, за словами Корзуна, його обстежили і відпустили. Він сподівається, що його не затримають, і через деякий час він зможе приєднатися до страйку.

З 9 серпня в Білорусі, незважаючи на тиск на лідерів опозиції, затримання й арешти, тривають масові виступи проти Лукашенка. Активісти звинувачують владу у фальсифікації підсумків голосування на президентських виборах. Страйкують робітники десятків найбільших підприємств по всій країні.