Алексієвич закликає російську інтелігенцію «не мовчати»

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, остання з семи членів президії Координаційної ради опозиції, яка залишається на волі в Білорусі, закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом білоруської влади.

«Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Ми все ще ваші брати», – йдеться в заяві Алексієвич, яка з'явилася на сайті білоруського ПЕН-центру.

«Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців в президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака», – сказала Алексієвич.

Алексієвич спростувала твердження влади про те, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якої вона є, планувала державний переворот. «Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві почався діалог», – йдеться в заяві Нобелівського лауреата. Лукашенко відмовляється говорити з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, це народ, сказала Алексієвич і додала, що пишається білоруським народом.

У середу до дому в центрі Мінська, де живе Алексієвич, приїхали оперативники в цивільному. Як повідомила письменниця по телефону Білоруської службі Радіо Свобода, вони дзвонять в домофон і вимагають їх пропустити. Пізніше до квартири Алексієвич приїхали журналісти.

У середу до помешкання Алексієвич завітали дипломати низки європейських країн, щоб захистити її від затримання.

«Залякування, затримання та примусові вигнання опозиціонерів у Білорусі є серйозним порушенням щодо мирних протестів з боку режиму у Білорусі. Рада поширити це фото, зроблене щойно у Мінську з Світланою Алексієвич в оточенні європейських дипломатів, включно із шведським дипломатом», – заявила у твітері Анн Лінде, міністерка закордонних справ Швеції.

Петрас Аустревічус, член Європейського парламенту, назвав присутність дипломатів поруч із Алексієвич «людським щитом», покликаним захистити її від «бандитів Лукашенка».

Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і глава організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар закликали ООН направити місію спостерігачів до Білорусі, а ОБСЄ – домагатися свободи преси за посередництва у врегулюванні кризи в країні.

«[Влада] хотіла б створити «інформаційний вакуум», встановити велику безмовність замість демонстрацій і дебатів. Але ми не хочемо повернення тиші диктатури, яка є ознакою нещастя, а часто і злочину», – сказано у зверненні, яке надійшло до редакції «Медузи».

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і вимагають нових виборів та відставки Лукашенка.

Наразі із семи членів білоруської опозиційної Координаційної ради лише нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич залишається на території Білорусі та на волі. При цьому вона заявила 9 вересня, що до неї прийшли оперативники.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.

Лукашенко ж визнав, що «трохи пересидів» на посаді, однак заявив, що «просто так не піде».