Наступного тижня ВР має розглянути проєкт заяви щодо подій у Білорусі – Разумков

Верховна Рада України наступного тижня висловить свою позицію щодо подій у Білорусі, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі зі спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкетісом.

«Сподіваюся, що на початку пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити і прийняти виважене, правильне рішення, яке відстоюватиме суверенітет та незалежність Білорусі», – цитує Разумкова сайт українського парламенту.

Він додав, що позиція України щодо подій в Білорусі неодноразово озвучувалася й цілком відображає відповідну політику інших демократичних держав.

«Вибори повинні бути чесними та визнаними як всередині держави, так і за її кордонами. Україні принципово, щоб Білорусь була демократичною, вільною та незалежною. На жаль, Україна відчула на собі, до чого можуть призвести події, які ми спостерігаємо сьогодні в Білорусі, – сьомий рік поспіль на сході нашої держави триває збройна агресія, є окуповані території на Донбасі та в Криму. Тому я щиро бажаю білоруському народові, щоб їм вдалося не допустити подібного на своїй території», – сказав Разумков.

У четвер голова Верховної Ради Дмитро Разумков перебуває з офіційним візитом у Литві.

10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь повинна дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів. 23 серпня Зеленський сказав, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори під міжнародним моніторингом. У МЗС Білорусі українському президентові відповіли, що не потребують «заїжджених порад».

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і закликають до відставки президента Олександра Лукашенка.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.