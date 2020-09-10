Зеленський заявив Меркель, що Україна «приєдналася до заяви ЄС» щодо виборів у Білорусі 

Президент України Володимир Зеленський заявив канцлерці Німеччини Анґелі Меркель, що Київ підтримав позицію Євросоюзу щодо подій у Білорусі. Про це повідомив Офіс президента за результатами телефонної розмови політиків 10 вересня.

«Було відзначено близькість позицій ФРН та України стосовно подій у Республіці Білорусь. Володимир Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у Білорусі», – йдеться в заяві ОП.

Розмова також стосувалася російської агресії на Донбасі.

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У серпні Міністерство закордонних справ заявило, що Україна «загалом поділяє» позицію Європейського Союзу щодо виборів у Білорусі та визнає, що результати виборів не викликали довіри в білоруському суспільстві.

Водночас Україна не долучилася до розробки санкцій проти білоруських чиновників, причетних до фальсифікації виборів та насильства проти протестувальників. Голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода не уточнив, чи визнає Київ Олександра Лукашенка президентом Білорусі, назвавши таку постановку питання примітивізацією процесу.

7 вересня стало відомо, що Євросоюз готується запровадити санкції проти 31 білоруського чиновника.

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З 9 серпня в Білорусі, незважаючи на тиск на лідерів опозиції, затримання й арешти, тривають масові виступи проти Лукашенка. Активісти звинувачують владу у фальсифікації підсумків голосування на президентських виборах. Страйкують робітники десятків найбільших підприємств по всій країні.