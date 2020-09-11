Кравчук: мінські угоди не можуть бути виконані

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Леонід Кравчук заявив, що мінські угоди про засади цього врегулювання не можуть бути виконані, і вихід треба шукати через саміт у «нормандському форматі» лідерів України, Росії, Німеччини і Франції.

При цьому в інтерв’ю «Радіо НВ» Кравчук, призначений на цю посаду чинним президентом України Володимиром Зеленським, продовжив його лінію на складання вини за невдачі його влади на його попередника, п’ятого президента Петра Порошенка.

Говорячи про засадничу розбіжність позицій України і Росії щодо порядку проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, з одного боку, і відновлення контролю на нині окупованій ділянці українсько-російського кордону, з іншого, Кравчук заявив: «На чолі з паном Порошенком записали одне, а тепер вимагають інше. А ті, хто записав і підписав, нам нагадують, що міжнародні домовленості треба виконувати».

«Ми зараз перебуваємо в досить непростій ситуації: є мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини, а також тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. [Потрібно] шукати вихід через «нормандський формат», – заявив він.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

Ідеться про те, що третя з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський комплекс заходів, прямо визначає неможливість для Києва отримати свій контроль над кордоном до виборів. Цей документ, як і два попередні, з українського боку був змушений у часи воєнного наступу Росії узгодити тодішній президент України Петро Порошенко. За словами його соратників, такий нереальний пункт був фактичною гарантією неможливості виконання мінських домовленостей у їхньому нинішньому вигляді і відтак збереження санкційного тиску Заходу на Росію до зміни ситуації в майбутньому.

Нинішня влада Володимира Зеленського відмовилася від такого непоступливого курсу і почала йти на поступки Росії, щоб домогтися завершення російсько-української війни. Але й Зеленський заявляв, що відновлення контролю над кордоном є серед неодмінних передумов проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

Також і Верховна Рада нинішнього скликання, призначаючи в Україні місцеві вибори на 25 жовтня, ухвалила не проводити їх на нині окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей. Як мовиться в постанові, там такі вибори зможуть відбутися тільки за таких умов: «припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

У Росії стверджують, що ця постанова «суперечить мінським домовленостям».

За Мінським комплексом заходів, на який щоразу посилається Росія, відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в усій зоні конфлікту має розпочатися тільки «в перший день після місцевих виборів», а завершитися тільки «після всеосяжного політичного врегулювання» і при тому «у консультаціях і за погодженням із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи».

Та при цьому перша з трьох мінських домовленостей, так званий Мінський протокол, яка так само чинна, але вимоги якої Росія ігнорує, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Цей пункт досі не виконаний, Росія не бажає обговорювати його.