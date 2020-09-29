Аваков назвав Фокіна «мерзотником» через невизнання війни Росії проти України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на нові заяви першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

«Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це родинам загиблих від російських «Градів» під Савур-Могилою і Іловайськом!?. Мерзотник.

«Їх там немає» – це слова Путіна, а не представника України.

Слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів у серця українців.

Махрового ідіота не можна ховати за старістю.

Негайно гнати, щонайменше знову на пенсію», – написав Аваков 29 вересня у фейсбуці.

Раніше цього ж дня Вітольд Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією.

Після цього комітет парламенту вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.