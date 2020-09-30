В ОП назвали неприйнятними заяви Фокіна щодо Донбасу

В Офісі президента України назвали неприйнятними і заявили, що «неприємно вражені особистими оцінками й коментарями», висловленими першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним.

«Робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні. Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам і тим завданням, які президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією», – йдеться в заяві.

В ОП наголосили, що офіційна позиція України «повністю збігається з об’єктивною реальністю та політичною правдо».

«Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини», – заявили в Офісі президента.

Заявам Вітольда Фокіна, які «категорично розходяться» з офіційними позиціями держави, вже надана «належна оцінка», перш за все – суспільством, додали в ОП.

«Тим більше, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах. А саме: абсолютне й довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Задля цього й працює наша делегація в Тристоронній контактній групі», – наголосили в ОП.

29 вересня перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

За його словами, на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією.

Фокін також заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він запропонував оголосити загальну амністію на окупованих територіях Донбасу і провести вибори.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що заяви Фокіна щодо Донбасу не відображають офіційну позицію України, і додав, що, на його думку, Фокін має залишити склад ТКГ.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити Фокіна.

Критичні відгуки на адресу Фокіна через його висловлювання залишив у фейсбуці і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року.