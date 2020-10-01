Пожежі на Луганщині: палає КПВВ Станиця Луганська, люди розбирають згарища на подвір'ях

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальні провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки, а штаб ООС пов'язує займання лісів з обстрілами трасуючими кулями з боку російських гібридних сил. Масштабні пожежі у Луганській області, частині Донецької та на окупованій території тривають більше доби. Їхні страшні наслідки журналісти Радіо Донбас.Реалії побачили, коли поїхали по слідах вогню – у села Воронове та Сиротине: багато хто там втратив дах над головою, люди дивом вибралися з вогняної пастки, загинули хатні тварини. Тим часом вогонь підібрався до КПВВ Станиця Луганська...

Увечері 30 вересня, коли пожежа набирала обертів, траплялися SOS-повідомлення у соцмережах про людей, відрізаних вогнем. Станом на 16-ту годину 1 жовтня, офіційно повідомлено про загибель дев'яти людей. Дехто з місцевих жителів обурюється кволій реакції рятувальників і стверджує, що допомога не надходила. Інші кажуть, що пожежники робили, що могли.

«Звичайно, гасили, але тут вже нічого не зробиш, тому що дах загорівся. Тут же ліс, і така швидкість вітру – пожежники позаду йшли й усе, тут не підійдеш. Дуже страшно», – розповідають двоє місцевих хлопців.

Це нещасний випадок, якому запобігти неможливо

Жінка похилого віку з чоловіком прибирає попелище. Вона зазнала збитків, але хата вціліла. «Все життя старалися, упорядковували, і тут така біда. Слава Богу, ми живі, і будинок залишився цілий – а у людей немає даху над головою. Зима підходить... Будемо своїми силами відновлювати. Це нещасний випадок, якому запобігти неможливо», – говорить вона журналісту Радіо Донбас.Реалії, пораючись у дворі, повному уламків і сажі.

А це наш будинок. Був

«Ось батьків будинок, згорів. А це наш будинок. Був», – Оксана тікала з вогняної пастки з 9-річною дитиною. Сьогодні вона оцінює втрати: дві хати згоріли дотла. Коли показує батьківську, від обгорілого даху, що похилився, гучно відпадає шматок металу. «О 8 годині (вечора – ред.) зникло світло, а вже о пів на дев'яту ми з дитиною втікали. Чоловік на машині приїхав, схопили дитину, кота, завантажилися й поїхали, бо пізніше це вже було б неможливо», – розповідає вона.

Вибігаю – а навколо все горить!

Літня жителька Ніна емоційно розповідає, що її врятувала попутна машина: «Дивлюся – червоне всюди. А я сиджу ж собі в хаті... Вибігаю – а навколо все горить! Якби мене не підібрала машина, я б тут і згоріла».

А Галину Сергіївну напередодні вивезли з вогню знайомі онучки, які приїхали на порятунок з міста. «Сиділа в будинку, вечеряла. Коли чую – чад якийсь. Вийшла, глянула – трохи дим іде, але наче нічого. Минуло десять хвилин – світло вимкнули. Вийшла, як глянула – полум'я вже летить, шифер тріщить!» Її будинок повністю згорів.

«Вибігаю – заграва! Клуби вогню летять, пил, дим, нічого не видно. Дуже страшно», – розповідає її сусідка Надія, жінка пенсійного віку.

Клуби вогню летять, пил, дим, нічого не видно

Попередні великі пожежі сталися на Луганщині у липні 2020 року.

Про кримінальні провадження через пожежі у ніч з 30 вересня на 1 жовтня повідомила в Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. На той момент, за даними прокуратури, вогнем загалом були охоплені 9300 гектарів. Наразі кваліфікація справи – порушення пожежної безпеки.

А Штаб Операції об'єднаних сил заявляв, що пожежі «спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль». Втім, президент Володимир Зеленський сказав, що «не пов'язував би пожежі з обстрілами».

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на середину дня 1 жовтня внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове – 70, Сиротине – 64, Метьолкіне – 30, Муратове – 26, Капітанове – 20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка – 2). Зі 146 пожеж, що були зафіксовані рятувальниками, 30 вересня, ліквідовано 82.

Виділяють 6 основних осередків вогню:

►№1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район), локалізовано на площі 8 га.

►№ 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га.

►№ 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісових масивах поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів, вогонь пройшов близько 8,8 тис. га).

►№ 4 поблизу с.Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

►№ 5 поблизу с.Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

►№ 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Голова українського Уряду Денис Шмигаль повідомив про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.

Державна прикордонна служба через пожежну небезпеку і загрозу життю людей тимчасово припинила роботу КПВВ «Станиця Луганська» – єдиного КПВВ з/на окуповану частину Донбасу, що до цього працював у звичайному режимі. Причиною цьому стало небезпечне наближення вогню до самого КПВВ: всі прикордонні наряди були відведені з його території, крім наряду прикриття. Людей, що прибувають з ОРДЛО, негайно переміщають у безпечне місце, заявили прикордонники.

А волонтер благодійної організації «Восток СОС» Євген Васильєв вже в обід зафіксував, що вогонь перекинувся на будівлі КПВВ.

Керована Росією адміністрація ОРДЛО також повідомляє про пожежі на підконтрольній їй території. Найбільша пожежа у ОРДО триває у районі смт Нижня Кринка. Про цей населений пункт повідомляють у соцмережах і місцеві жителі. Маштабніші пожежі – у ОРЛО. Повідомляється про загоряння трави, степу, насаджень та згорілі будинки у Великій Вергунці та біля Міусинська.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).