Через пожежі прикордонники закрили єдиний на Луганщині пункт пропуску на окуповану частину

Єдиний у Луганській області пункт пропуску з тимчасово окупованою територією, КПВВ «Станиця Луганська», 1 жовтня припинив роботу через пов’язані з пожежами небезпеки, повідомила Державна прикордонна служба України

«У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено. Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил, КПВВ тимчасово закритий», – ідеться в повідомленні.

Усіх людей, які перебували на КПВВ та поряд із територією контрольного пункту, відвели на безпечну відстань. Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій. Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації, вказують прикордонники.

Унаслідок пожеж у Луганській області, що спалахнули 30 вересня, загинули, за останніми даними, дев’ять людей, ще 10 – шпиталізовані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомляли про п’ятьох загиблих.

«За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове – 70, Сиротино – 64, Метьолкіне – 30, Муратове – 26, Капітанове – 20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка – 2). Евакуйовано 120 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, 82 пожежі вже ліквідували, продовжується гасіння 64.

Роботу пожежників ускладнили погодні умови (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період). Через це вогонь швидко поширився на значну площу.