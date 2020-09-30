У Луганській області вдруге за місяць спалахнули лісові пожежі, відбувається евакуація

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.

«Триває ліквідація пожеж поблизу сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове Новоайдарського району, а також між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району на Луганщині, де 30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки», – вказують рятувальники.

Основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема:

1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв’язку з шквалистим вітром лісова пожежа розповсюдилась на територію села Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення сіл Муратове та Капітанове. Інформація уточнюється.

2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 гектарів поблизу сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв’язку з сильним поривчастим вітром існує загроза поширення пожежі на населені пункти.

Через розповсюдження лісової пожежі на очерет та суху траву поблизу села Артема Станично-Луганського району існує загроза розповсюдження пожежі на села Артема та Нижньотепле. Організовується евакуація мешканців.

3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв’язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дані населенні пункти.

Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню уточнюється. Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 людини та 44 одиниці техніки. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер.

Масштабні пожежі на сході України спалахнули вже вдруге цього місяця. 2 вересня в Луганській і Харківській областях запалав ліс на площі близько 80 гектарів в кожній із областей. На Харківщині згоріло селище, на території Луганської області загинула одна людина, ще двоє були госпіталізовані з опіками. 5 вересня пожежі на Харківщині та Луганщині локалізували.

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