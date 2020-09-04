Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув «кіборг» з Дніпра

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За офіційними даними, тіло військового знайшли під завалами бліндажа.

Інформацію про те, що загинув боєць із Дніпра, Радіо Свобода підтвердила радниця голови облдержадміністрації Тетяна Губа. Дата прощання з ним поки невідома.

Артем Бондаренко прийшов добровольцем до Збройних Сил України у 2014 році. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади був у «гарячих» точках Донбасу: Пісках, Донецькому аеропорті, Авдіївській промзоні тощо.

Ще двоє військових, які отримали опіки різного ступеню тяжкості внаслідок пожежі на Луганщині, госпіталізували до опікового відділення 2-ї міської лікарні Дніпра. За інформацією з лікарні, обох їх прооперували.

Напередодні на Луганщині зафіксували 24 осередки, на яких горіла суха трава. Під час пожежі українські військові втратили дві одиниці техніки.