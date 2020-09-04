У ДСНС розповіли про ситуацію з пожежами у Харківській та Луганській областях

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з пожежами в екосистемах Луганської та Харківської областей станом на ранок 4 вересня.

У Луганській області продовжують гасити три осередки пожежі сухої трави та лісових насаджень у Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

«Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру. До гасіння пожеж задіяно 404 чоловіки та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чоловік та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей», – мовиться у повідомленні ДСНС.

У Харківській області станом на ранок п’ятниці відкритого вогню нема. Рятувальники гасять окремі осередки тління.

«До гасіння залучено 479 чоловік та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води)», – розповіли у ДСНС.

Пожежа в лісництві у Харківській області спалахнула 2 вересня і поширилася на площу до 500 гектарів. Згодом через сильний вітер вогонь поширився у напрямку населених пунктів Гороб’ївки та Гряниківки.

За даними головного управління ДСНС у Харківській області, внаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння шпиталізували одну людину. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 гектарів. Внаслідок вогню загинув один військовий Збройних сил України, двоє отримали опіки. Розслідування здійснюється за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).