Через пожежі в Харківській та Луганській областях без житла залишилися 33 людини – ОП

Через пожежі в Харківській та Луганській областях без житла залишилися 33 людини, повідомив Офіс президента за підсумками наради з членами уряду.

За даними ОП, усі, хто втратив дім, отримають до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що гроші будуть перераховані впродовж місяця.

Члени уряду повідомили Зеленському, що як можливу причину загорянь розглядають підпали.

2 вересня у Харківській та Луганській областях спалахнули пожежі. До ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Під час боротьби з вогнем двоє військових отримали опіки, один зник безвісти.